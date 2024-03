Parma, Pecchia: “Campionato totalmente aperto. Non scende in campo la classifica”

Parola a Fabio Pecchia. Il tecnico della Parma, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Feralpisalò, ha parlato ai microfoni di “Sky” sulla lotta promozione. “Gufare è una parola che non ha senso, l’ho usata solo per rispondere alle domande incalzanti. È un campionato totalmente aperto, bello da vedere, in cui tutti i giochi sono aperti in ogni zona di classifica. In campo non scende la classifica, bisogna giocare bene ogni sfida perché è il campo che decide e bisogna pedalare. È un’altra tappa impegnativa, vediamo cosa dirà la gara”.