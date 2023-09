Parma, Pecchia: “Bari squadra che sa giocare, farò scelte in base alla motivazione”

Le parole del tecnico del Parma, Fabio Pecchia, in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bari.

Giornata di vigilia per il Parma che, nella giornata di domani, sarà chiamato a scendere in campo per affrontare il Bari nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico dei crociati,Fabio Pecchia.