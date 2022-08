Parma, Pecchia: “Bari ostico, voglio squadra che difende e combatte”

Giornata di vigilia per il Parma che, nella giornata di domani, affronterà il Bari nel primo turno del campionato di Serie B 2022/23. Intervenuto a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio, l’allenatore Fabio Pecchia , ha presentato in conferenza stampa l’esordio in campionato di domani sera contro i galletti.

“A parte Cobbaut, Osorio e Hainaut, tutto il gruppo è in condizione e a pieno regime considerando che domani è il quarantesimo giorno in cui lavoriamo insieme. La squadra è in buone condizioni, ha bisogno di giocare per migliorare assetto e condizione. Tutino e Vazquez sono rientrati subito in gruppo e saranno entrambi della gara. Su Inglese lo vedo lavorare dal primo giorno con grandissima voglia e umiltà, è solo una questione di tempo e di riprendere a giocare. Peccato per l’intoppo che ha avuto in precampionato (Covid ndr) ma le sue prestazioni e il suo atteggiamento sono di valore e da esempio per tutti. Non ho dubbio sul fatto che possa tornare a fare ciò che sa“.