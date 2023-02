Parma, Pecchia: “B equilibrata, solo il Frosinone ha strappato. Sui playoff…”

"Abbiamo recuperato Ansaldi e Camara, da questo punto di vista molto positivo perché avrò quasi tutto il gruppo a disposizione. Non ci sarà Delprato, per non peggiorare la situazione della spalla, per il resto tutto il gruppo ha lavorato bene".

“A fine gara c’era un po' di amarezza, ma analizzando la gara deve essere vista con realismo. È iniziata in malo modo, poi c’è stata un’ottima reazione e abbiamo fatto una buona partita recuperando lo svantaggio con grande merito. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine, poi il verdetto del campo è stato un pareggio e ce lo siamo tenuti stretti. Inglese? Gli attaccanti sono sempre quelli sotto i riflettori perché si guarda solo se rientrano nel tabellino dei marcatori, tutti noi e anche lui ci aspettiamo che possa ritrovare il gol. Charpentier? Il suo discorso è diverso da Inglese, nell'ultimo mese ha dato una continuità tale che potrà esser preso in considerazione. È stato tanto tempo fuori e anche per la sua struttura questo incide, noi ci aspettiamo molto da lui perché è un giocatore di valore. Questa serie B è diversa perché il Frosinone con merito ha dato uno strappo al campionato, ma per il resto c’è grande equilibrio, più degli altri anni. Non so quanti punti servano per i play off, dobbiamo solo pensare a vincere le partite affrontandole una alla volta, senza farsi prendere dall’ansia e mantenendo equilibrio. La prima tappa è già domani, contro una squadra che l'anno scorso è andata ai play off e non ha cambiato molto, un grande gruppo da affrontare con tanta attenzione. Ascoli? Ha struttura e fisicità in avanti con Gondo e Forte, mentre in mezzo al campo c’è anche qualità. Tanto dipenderà dal nostro atteggiamento e dalla nostra capacità di giocare al pallone. Siamo una squadra che deve tener conto dell'avversario ma tenendo fede alla nostra identità, volendo giocare e arrivare al gol con le nostre caratteristiche".