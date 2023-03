Parma-Palermo, Corini regolarmente in panchina. Accolto parzialmente il ricorso

Buona notizia per il Palermo che nell'ostica trasferta al "Tardini" contro il Parma potrà contare sulla guida da vicino del proprio tecnico, Eugenio Corini. L'allenatore di Bagnolo Mella aveva ricevuto un cartellino rosso diretto in quel di Cittadella, che l'ha costretto ad osservare dall'alto alla vittoria per 5-2 nell'ultimo turno contro il Modena al "Renzo Barbera" gestita dal vice Salvatore Lanna. Per ridurre ke due giornate di squalifica, di cui una già scontata contro i "canarini", la società di viale del Fante aveva presentato ricorso, il quale è stato parzialmente accolto. Questa la nota del club rosanero: