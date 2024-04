Parma, Martines: “Squadra sul pezzo. Col Lecco voglio Tardini delle grandi occasioni”

Le parole del Managing Director Corporate del Parma, Luca Martines, in vista del rush finale del campionato di Serie B.

Parola a Luca Martines . Nel corso della festa del 'Parma Club Collecchio' il Managing Director Corporate del Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Parma sulla cavalcata della squadra verso la Serie A che attende la formazione allenata da Fabio Pecchia in questo rush finale di campionato:

"Questa è una settimana importante, così come importanti sono le quattro partite che ci attendono. Vedo una squadra concentrata, 'sul pezzo' come è sempre stata nel corso della stagione: c’è fiducia. Con il Lecco mi piacerebbe rivedere il Tardini com’era stato contro lo Spezia: bandiere, cori, una sincera partecipazione emotiva e un grande senso di appartenenza. Ai nostri tifosi diciamo grazie, per l’affetto che ci stanno dimostrando“.