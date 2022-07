Parma, la società apre le porte ai bambini al “Tardini”. Oltre mille presenti

L’iniziativa "Andiamo al Parma", che ha le sembianze di un Open Day che si terrà domenica 3 luglio allo stadio Ennio Tardini. "Andiamo al Parma" non è altro che l'italianizzazione dell'esclamazione in dialetto parmigiano "Andèma al Pärma", utilizzata in città per riferirsi all'andare a seguire la squadra crociata allo stadio.