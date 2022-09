Parma, Krause: “Chiuso mercato come volevo. Classifica? Puntiamo a stare più in alto”

"Per me è un giorno molto entusiasmante per due ragioni: prima di tutto per l'orgoglio di presentarvi Julien Fournier e poi perché finalmente abbiamo un leader di alto livello per il settore sportivo per cui posso tornare tranquillamente negli USA sapendo che il settore sport è in buone mani. Negli ultimi mesi ci siamo impegnati nella ricerca della persona giusta per questo ruolo, che portasse a Parma grandi idee e riporti il Parma a essere la grande squadra che vogliamo che sia. Ne è valsa la pena, la nostra attesa è stata ripagata. Abbiamo chiuso il calciomercato come volevamo, prendendo i profili che avevamo evidenziato essere necessari. Avremmo potuto bloccare alcuni giocatori all'inizio della finestra di mercato ma Fabio e il suo team avevano bisogno di fare alcune considerazioni prima di suggerire acquisti. La mia risposta è: si, sono contento del calciomercato, ma il giudizio finale lo avremo a maggio. Non abbiamo intenzione di tornare sul mercato per un nuovo esterno, il mister chiede ai suoi giocatori di adattarsi in base alle esigenze della partita e questa è una caratteristica importante".