Parma, Inglese torna negativo: può riaggregarsi al gruppo

Dopo essere risultato positivo al Covid-19 sabato scorso prima dell’amichevole con la Feralpisalò, Roberto Inglese, a seguito di nuovi controlli, è tornato negativo. In virtù di ciò, il calciatore, si è potuto riaggregare al gruppo squadra per proseguire la preparazioni al prossimo campionato che prenderà il via il 13 agosto.