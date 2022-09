Parma, Inglese: “Rosa di talento, ma dobbiamo calarci di più nella mentalità di B”

"Sono ora un centravanti maturo, esperto, non posso negarlo. Ho avuto qualche problema negli ultimi anni, ma non ho mai mollato di un centimetro, il vizio del gol non l'ho mai perso e ho sempre cercato di trovare la forza per tornare presto quello che ero. E lo spirito di sacrificio che tutti mi riconosco mi ha portato a giocare in tutte le categorie: ora mi godo questo momento, mi godo la squadra e spero di riuscire a continuare così. Non sono mai stato una primadonna, cerco sempre di aiutare la squadra, di mettermi a servizio e disposizione di tutti. Sono un generoso, uno che corre, ma è normale che quando mi capita la palla voglio segnare".