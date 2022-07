Parma, Inglese positivo al Covid-19: non partirà per il ritiro di Pinzolo

Il calciatore non ha preso parte al ritiro di Pinzolo

Tegola per il Parma, costretta a fare i conti con la positività al Covid-19 di Roberto Inglese. Il giocatore, già in isolamento, non ha preso parte al ritiro di Pinzolo. Lo comunica la società tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.