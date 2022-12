Parma, il ds Pederzoli: “Stagione tra alti e bassi, lavoriamo per creare identità”

Inizio di stagione altalentante per il Parma di Fabio Pecchia che dopo quattordici giornate di campionato si trova attualmente al sesto posto in classifica a quota ventidue punti. Un bottino discreto ma un al di sotto delle aspettative per una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di promozione in Seri A. Nel corso dell' intervista rilasciata a "L'Unione Sarda" il direttore sportivo del club ducale, Mauro Pederzoli , ha fatto il punto della situazione in casa Parma . Di seguito le sue dichiarazioni.

"Stiamo facendo un percorso iniziato lo scorso anno, è normale che ci possano essere alti e bassi, mettiamo nel conto anche una sconfitta come quella col Modena. Ma stiamo lavorando per creare un'identità, un senso d'unione anche con i nostri tifosi, che meritano tantissimo. Parma come esempio da non seguire per non aver saputo riprendersi subito la A dopo la retrocessione? Attenzione, le statistiche ricordano che negli ultimi anni solo una squadra, il Verona, ha saputo risalire subito. In Italia la retrocessione è vissuta come un dramma, difficile scrollarsela di dosso. E anche il Cagliari, probabilmente, sta trovando difficoltà a smaltire le scorie dello scorso anno. Liverani parla di un Parma costruito per vincere? È il gioco delle parti. Lo è anche il Cagliari, squadra importante che rappresenta un intero popolo, una squadra forte che ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione. Nonostante la partenza frenata? Sono difficoltà che hanno avuto tutti, in Serie B. Ma non c'è nulla di compromesso, il Cagliari è destinato a stare in alto. Il Parma? Noi stiamo ricominciando, pensando partita dopo partita. A iniziare da sabato".