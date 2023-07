Parma, Delprato: “In B tante squadre di alto livello, Bari e Palermo…”

Sui playoff della passata stagione: “Sono pronto a ripartire, sempre con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo chiuso l’anno passato, anche se la batosta con il Cagliari mi resterà sempre in testa. Perdere una semifinale così fa davvero male, ma sarà una ulteriore spinta a fare grandi cose in questa stagione. Quella delusione va trasformata in entusiasmo e sono sicuro che questo gruppo lo saprà fare“.

Sul ruolo in campo: “Il centrale l’ho già fatto qualche anno fa, sono a disposizione del mister e questo ruolo non mi spaventa assolutamente. Ho la fortuna che le mie caratteristiche mi permettono di giocare centrale, a destra e a sinistra. È un vantaggio per me e ben venga se può essere utile alla squadra“.