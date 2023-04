Parma, Coulibaly: “Gol contro il Palermo una gioia, mai temuto che Var lo annullasse”

"Il mister ci dice sempre di andare sulla palla, di cercare di intuire prima dove possa andare... Ho seguito il suo consiglio, ho visto la respinta del portiere e per mia fortuna mi sono fatto trovare pronto all'appuntamento con la deviazione giusta. È stata una bella gioia, anche perché il pubblico è esploso in un boato e mi sono sentito al settimo cielo. Se avevo paura che il Var mi togliesse il gol? Sinceramente non c'ho nemmeno pensato, ma ero abbastanza sicuro che fossi partito dietro l'ultimo difensore".

"Questo gol vale tanto per me, ma anche e soprattutto per la squadra. Ci serviva una vittoria, specie pensando a come eravamo andati alla sosta, cioè perdendo malamente contro il Como. Adesso siamo più tranquilli, avvertiamo l'entusiasmo che ci circonda e vogliamo vivere il nostro sogno fino all'ultimo. I play-off di B sono davvero un torneo a parte e vogliamo presentarci all'appuntamento con la voglia di stupire e di ben figurare".