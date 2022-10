Parma-Como, Pecchia: “Pronti a dare il 100%. Assenze? Fiducia in chi sarà in campo”

“Serenità e continuità nel lavoro, sono queste le parole chiave, contro il SudTirol ci sono state tante cose positive che ci portiamo dietro, ma serve fare qualcosa di più per vincere le partite. Sul Como faccio fatica a capire cosa sia successo, è un squadra di giocatori di qualità sia in avanti sia in mezzo, ha fisicità ed è ben assortita. Hanno fatto anche buoni risultati e sicuramente sarà una partita diversa per noi, dovremo subito renderci conto del tipo di gara da fare, ma certamente sarà molto diversa al SudTirol. Dovremo essere bravi a mantenere la palla e aggredire gli spazi. Ci dobbiamo concentrare su quelle che sono le nostre qualità, ma questo vale per tutte le partite: esaltare i difetti avversari e limitare i loro pregi. Dovremo attaccare l'area, perché anche a Bolzano sono arrivati tanti palloni, ma abbiamo coperto male l'area. Arriviamo con facilità a crossare, poi serve attaccare con più violenza e dividersi bene le zone. Quando le squadre sono chiuse servono giocate di qualità e cercare la superiorità numerica, anche con qualità individuale. Infortunati? Se non si perde di vista l'obiettivo, che è il Como, noi dobbiamo pensare a quelli che scendono in campo. Perché scenderà in campo il Parma, non m'interessa di quelli che ci sono o che non ci sono. Quelli che scenderanno in campo dovranno essere uniti nell'orgoglio di fare la partita e fiducia nel lavoro che stiamo facendo e che stanno facendo i ragazzi. Io mi concentrei su quelli che devono scendere in campo, non sugli assenti. Ho fiducia in tutto il gruppo, sono sicuro che chi scenderà in campo lo farà con il giusto atteggiamento, con spirito e fiducia. L'obiettivo mio e di tutti i ragazzi è quello di presentarsi nelle migliori condizioni per vincere le partite, perché in campo scende il Parma, al di là di quelle che sono le assenze. Benedyczak? Lo vedo sempre meglio, da esterno è in grado di attaccare l’area, ma può giocare anche davanti, non c’è una grossa differenza per me. Uno deve attaccare l'area, sia da una posizione centrale che laterale. Non cambia quello che deve essere il suo spirito che sta dimostrando. Vedo un continuo miglioramento in lui".