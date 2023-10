Parma-Como, Longo: “Sfidiamo i favoriti per la vittoria della Serie B. Sognare è…”

Il Como è caduto in casa contro la Cremonese ma, complici risultati sommariamente positivi dagli altri campi, non ha perso la momentanea zona playoff. Moreno Longo ha visto che fare risultato contro il Parma non è un'impresa impossibile e vuole offrire una prestazione importante al "Tardini". Questo il pensiero alla vigilia del match in programma questo venerdì sera del tecnico dei lariani in sala stampa: