Parma, Ciaramitaro avvisa: “Palermo ha l’obbligo di lottare per vincere la Serie B”

Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Ciaramitaro, ex calciatore palermitano, in merito al derby emiliano tra Parma e Modena.

Mediagol ⚽️️

"Penso che Venezia, Cremonese e Palermo abbiano delle piazze e delle rose importanti. Loro hanno l'obbligo di lottare per vincere il campionato. Le sorprese potrebbero essere Modena, Cosenza e Catanzaro", così Maurizio Ciaramitaro ai microfoni di ParmaLive. Il doppio ex di Parma e Modena gioca in anticipo il derby emiliano: "Parma-Modena sarà un derby, dunque una partita importante. Il Modena è una squadra ben organizzata e ben allenata con delle individualità di valore. Il Parma deve essere consapevole del fatto che affronta una squadra forte". Ecco, di seguito, le dichiarazioni integrali rilasciate dall'ex calciatore palermitano.

IL PERCORSO DELLE DUE SQUADRE- "Penso che il Parma stia facendo il campionato che tutti si aspettavano. E' una squadra forte, formata da tanti giovani promettenti e interessanti che potranno avere una carriera molto importante. Il Modena è una squadra ben allenata da Bianco, alla sua prima esperienza in serie cadetta, ma che sa bene come comportarsi. La squadra dei canarini è molto compatta e ha dei giocatori importanti. Entrambe le squadre stanno facendo un buon campionato e con merito si trovano nelle rispettive posizioni in classifica. La Serie A è la categoria che più appartiene al Parma, lo dice la storia. Il Modena ha una società solida e una squadra che si vuole rilanciare, che può lottare senza problemi per arrivare anche ai playoff".

GESTIONE DELLA ROSA DEL PARMA- "Per esperienza personale, ricordo che quando ho vinto il campionato di B con il Chievo, avevo una squadra con 24 titolari. Il campionato cadetto è molto difficile, lungo e faticoso. Posso dire che avere due giocatori per ruolo che possano essere titolari è un aspetto fondamentale per cercare di vincere il campionato. Per una squadra come il Parma è fondamentale avere tanti elementi che possano giocare e essere titolari".

ESTEVEZ-"Estevez è un giocatore importante, lui dà equilibrio e vede le giocate prima. Ogni volta lui legge la situazione: l'argentino gioca una partita nella partita. Probabilmente può essere che mentre si stia attaccando, Estevez possa leggere che può nascere un pericolo. Giocatori come lui sono fondamentali: sono il termometro delle squadre".

BERNABÈ- "Ho visto giocare Bernabé più volte, anche di persona a Palermo. Lo spagnolo è un giocatore che ha qualità, visione di gioco, tecnica. Lui ha tutto per diventare un giocatore importante, è pronto per giocare in Serie A senza problemi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.