Parma, Chichizola: “Buffon lo ammiravo già da bambino. Allenarmi con lui è un sogno”

“Uno dei motivi per i quali ho scelto di venire qui è stato certamente la sua presenza. Lo ammiro da quando sono bambino che lo vedevo in tv, ora allenarmi con lui è un sogno che non mi sarei mai immaginato. Come ho detto ad un amico, conoscevo Superman, adesso imparerò a conoscere Clark Kent. In questi 3/4 giorni in cui siamo stati insieme ho già iniziato a capire che Clark Kent è ancora più grande di Superman: questo fa capire il perché Gigi ha fatto una carriera mostruosa”