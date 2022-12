Parma, Buffon: “Quando le cose non vanno come vorresti hai solo un’alternativa…”

Gianluigi Buffon , portiere del Parma nonché storico ex estremo difensore della nazionale italiana, è ancora fermo ai box a causa di un infortunio. L'ex Juventus e Paris Saint-Germain ha pubblicato su Instagram un post all'indomani del pareggio subìto in rimonta dai ducali contro il Venezia:

"Quando le cose non vanno come avresti voluto hai solo un’alternativa: lavorare ancora più sodo. Chiudiamo un 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo e dei margini di miglioramento. Faremo di tutto per tornare a sorridere tutti insieme. Forza Parma, sempre".