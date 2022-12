Parma, Buffon celebra Pelè: “Hai fatto innamorare il mondo di questo sport”

E' di ieri la notizia della scomparsa della leggenda brasiliana, Pelè, spentosi all'età di 82 ani dopo una lunga lotta contro la malattia che lo ha portato al ricovero qualche settimana fa. Tra i tanti personaggi del mondo del calcio e non strettisi alla famiglia della leggenda sudamericana, anche l'estremo difensore del Parma Gianluigi Buffon, che ha voluto omaggiare "O Rei" con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

"Con le tue gesta hai fatto innamorare il mondo di questo sport, diventandone uno dei simboli stessi. Grazie O Rei, per me sei e sarai per sempre una leggenda".