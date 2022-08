Parma, boom di abbonamenti: sottoscritte 5 mila tessere

Il Parma ha raggiunto la quota di 5.000 abbonamenti sottoscritti. Un segnale importante da parte dei supporters ducali, in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B. A rendere nota la notizia è il club con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale in cui ringrazia i tifosi.

Sono questi, per ora, i tifosi Crociati che hanno deciso di essere sempre presenti a ogni partita di campionato della nostra squadra, il Parma Calcio , nel nostro stadio Ennio Tardini , nella stagione che inizierà tra poco.

Non era scontato avere questo importante sostegno al nostro fianco, dopo un lungo periodo in cui per diversi motivi si erano perdute abitudine e voglia di varcare l’ingresso monumentale di piazzale Risorgimento, salire sui gradoni della nostra casa e tifare.