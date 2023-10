Parma, Benedyczak: “Detto no al Cagliari. Questo può essere l’anno giusto per la A”

Le parole del numero sette del Parma, Adrian Benedyczak, sul momento vissuto dai ducali.

Lunga interventista per l'attaccante del Parma Adrian Benedyczak, intervenuto ai microfoni di weszlo.com. Il calciatore polacco, approdato in gialloblù nell'estate del 2021, ha raccontato del suo arrivo in Italia svelando inoltre un recente retroscena di mercato.

"L'offerta del Parma era molto buona. È un club che ha una grande storia, anche se attualmente gioca in Serie B. Sono venuto qui perché l'obiettivo è sempre stato la promozione ed io avrei avuto la possibilità di crescere. Era difficile dire no ad un club così importante, mi è piaciuto subito il loro progetto per me. Quando sono arrivato in panchina c'era Enzo Maresca, ex assistente di Pep Guardiola, che voleva un calcio offensivo e basato sul possesso palla. Ero il secondo o terzo attaccante nelle gerarchie, sapevo fin dall'inizio che avrei dovuto lottare per il posto".

"È la mia terza stagione - prosegue Benedyczak - mi considero uno dei giocatori più esperti di questa squadra e mi sento in grado di tirare i rigori. Sono felice di andare avanti passo dopo passo. Non ho dubbi che la decisione di trasferirsi al Parma sia stata quella giusta. Ora spero che al terzo tentativo possa arrivare la promozione in Serie A".

L’attaccante ducale ha poi svelato un retroscena di mercato: “Il Cagliari, questa estate, aveva fatto un’offerta, ma la dirigenza del Parma e mi ha detto chiaramente che ero un giocatore importante e non volevano nemmeno considerare offerte per me. Io non ho spinto al trasferimento; per me sarebbe stato irrispettoso nei confronti del Parma. Sono felice di esce rimasto, non me ne pento, anzi, sento di aver guadagnato di più che se mi fossi trasferito da qualche parte“.

