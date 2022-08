Parma-Bari, Mignani alla prima sfida l’esperto Pecchia: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Parma-Bari, prima gara della nuova stagione di Serie B

Prima gara stagionale della Serie B 2022/23, anticipo del venerdì al "Tardini" tra i padroni di casa del Parma e il Bari. Obiettivi comuni da entrambe le parti, due storie diverse alle spalle. I ducali arrivano da un'annata deludente, in cui non si è arrivati oltre il dodicesimo posto, adesso è il momento di tornare ai fasti di un tempo per guadagnare la Serie A. Massima serie obiettivo anche del Bari, neopromosso dalla Serie C dopo aver dominato il girone C con l'attuale tecnico Michele Mignani, confermato in panchina.

Le due compagini arrivano all'esordio in campionato dopo due ottime gare di Coppa Italia, in cui hanno rispettivamente eliminato, contro i pronostici, le favorite Salernitana e Verona. Pochi assenti da entrambe le parti, gruppo già rodato per una prima di B che si preannuncia un big match tra due contendenti alla Serie A. Fabio Pecchia, nuovo tecnico del Parma ed ex Cremonese, dovrà fare a meno di Osorio, Cobbaut e Hainaut, galletti che invece partiranno per l'Emilia senza gli indisponibili Ceter, Valeri e Benedetti, quest'ultimo protagonista in Coppa contro il Verona.

Parma in campo con il tridente formato da Inglese e Man supportati da Estevez, conferma anche per il baby Mihaila nella cerniera di centrocampo. Mignani con un modulo quasi speculare, conferma per Terranova in difesa, Maiello dovrebbe prendere il posto di Benedetti e non si toccano Cheddira, Botta e il nuovo acquisto Folorunsho avanti.

Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per il match del "Tardini", in programma venerdì 12 agosto alle 20:45

PARMA (3-4-1-2): Chichizola; Del Prato, Valenti, Romagnoli; Coulibaly, Juric, Bernabe, Mihaila; Estevez; Man, Inglese. All: Pecchia

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maiello, Maita, Folorunsho; Botta; Cheddira, Cangiano. All: Mignani