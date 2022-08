Palermo, Zenga: “Il City Group darà stabilità. Corini? Scelto per un motivo”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Palermo

Parola a Walter Zenga. L'ex allenatore di Palermo e Crotone è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" per esprimere la propria opinione circa il prossimo campionato di Serie B. Tra le tante tematiche affrontate, le favorite nel torneo cadetto e l'avvicendamento sulla panchina rosanero tra Baldini e Corini. Di seguito, le dichiarazioni di Zenga.

SERIE B- "Quando ci sono delle piazze importanti, con un seguito di pubblico notevole, rientrano nel novero delle squadre che proveranno a dire la loro in questo campionato. Piazze come Genova, Palermo, Bari, Venezia, Pisa, le stesse Benevento e Frosinone... hanno tutte delle aspettative. Dare una griglia di partenza è complicato, per di più senza sottovalutare altre squadre come Cittadella, Como o Spal. Così va a finire che le nominiamo tutte".

LA FAVORITA- "Non riesco veramente a fare un nome. Ci sono le retrocesse dalla Serie A, squadre che hanno mancato la promozione ai playoff come Pisa e Perugia, altre che vogliono riscattarsi come il Parma o la Spal. La concorrenza è veramente tanta, non sarà semplice per nessuna di queste. Faccio pure l'esempio del Modena, che ha eliminato il Sassuolo in Coppa Italia e ha una solidità di squadra, come il Cittadella".

IL PALERMO- "City Group? Gruppi del genere entrano nelle società per dare una certa costanza e di conseguenza solidità al progetto. Alla fine i posti per la promozione sono quelli, non è che scappi. Con i passi giusti e le indicazioni corrette, ci sarà una stabilità. Corini al posto di Baldini? Le scelte dipendono dai discorsi interni, hanno scelto Eugenio e probabilmente hanno preferito appoggiarsi su un nome di una certa importanza e rilevanza a Palermo. Anche gli altri profili valutati per la panchina, però, erano di un certo livello, stando ai nomi che sono emersi nei giorni che hanno preceduto la scelta definitiva".

GRANDI NOMI IN B- "Indipendentemente dai nomi, che sono importanti, vanno evidenziate le strategie delle squadre. Pisa e Reggina hanno preso due allenatori di spessore come Maran e Inzaghi, per dire. In più, anche quest'anno sarà una maratona di 42 partite più playoff e playout. Sarà dura per tutte e sarà un campionato interessantissimo".