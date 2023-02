Palermo, Verre: “Che emozione sentire il boato del Barbera! Peccato per il risultato”

Giornata dolceamara per Verre, autore di un gol capolavoro in Palermo-Frosinone

Valerio Verre può essere soddisfatto per aver realizzato un gol da cineteca in Palermo-Frosinone al 37', probabilmente uno dei più belli realizzati in carriera dal centrocampista romano insieme alla perla della finale playoff 2016 tra Trapani e Pescara. Tuttavia, i ciociari sono riusciti ad agguantare la rete del pareggio nella ripresa, spezzando l'entusiasmo del finale del primo tempo. Questo il pensiero di Verre espresso tramite il proprio profilo Instagram: