Palermo, una trasferta da crocevia: si può chiudere l’anno affacciati ai playoff

"Trasferta con vista… play-off, il Palermo può finire in bellezza" . Titola così l'apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sulla sfida in programma al "Rigamonti" tra il Brescia ed i rosanero il prossimo 26 dicembre alle 12.30.

I tre punti messi in palio nella diciannovesima giornata offrono un'opportunità particolarmente allettante per la formazione di Eugenio Corini: c'è la possibilità di chiudere nella metà sinistra della classifica di Serie B in caso di successo contro le "rondinelle", le quali hanno recentemente affidato la propria guida tecnica ad Alfredo Aglietti dopo l'esonero di Pep Clotet. Oltre a sorpassare lo stesso Brescia, distante attualmente un solo punto, i siciliani potrebbero affacciarsi alla zona playoff, con l'ottava posizione occupata dalla Ternana a quota 26 punti, contro i 23 dei rosa.