Palermo, ultima spiaggia Catanzaro: sesto posto o tracollo

⚽️ 25 aprile 2025 (modifica il 25 aprile 2025 | 08:01)

Domenica alle ore 15:00 è in programma Catanzaro-Palermo, una sfida cruciale per mantenere la posizione playoff e tentare l’aggancio alla sesta posizione, attualmente occupata proprio dalla compagine calabrese. Dopo la debacle di Bari, i ragazzi guidati da Alessio Dionisi hanno nuovamente messo in discussione la qualificazione ai playoff di Serie B. I rosanero, infatti, hanno visto sfumare l’occasione di portarsi a +4 sul Bari, che occupa l’ultima posizione utile per accedere alla post-season.

Per la sfida di domenica, una sconfitta non è contemplata, poiché comprometterebbe ulteriormente la corsa ai playoff e rischierebbe di favorire il sorpasso in classifica da parte di Bari o Cesena, impegnate oggi rispettivamente contro Modena e Sassuolo.

D'altro canto, un successo nel capoluogo calabrese – dove il Palermo non vince dal 1966 – permetterebbe ai siciliani di agganciare i giallorossi al sesto posto in classifica, una posizione più favorevole in ottica playoff, che garantisce il vantaggio di disputare il primo turno in casa. Proprio come nella scorsa stagione, quando il Palermo superò la Sampdoria nel turno preliminare per 2-0 grazie a una doppietta di Diakité, prima di essere eliminato nella fase successiva.

La sfida in programma dopodomani rappresenta dunque un bivio per i rosanero: playoff o tracollo. Con la qualificazione, il Palermo potrebbe ancora credere nella tanto attesa promozione in Serie A, obiettivo dichiarato alla vigilia della stagione ma che, per forza di cose, si è complicato nel corso del campionato. Una sconfitta nel capoluogo calabrese, invece, rischierebbe di causare un vero e proprio tracollo: una mancata qualificazione ai playoff rappresenterebbe una delusione totale, soprattutto per la rosa a disposizione di tasso tecnico alto.