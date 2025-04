Catanzaro-Palermo, i precedenti: il dato al Ceravolo sorride ai calabresi

Negli ultimi anni le due compagini si sono scontrate 4 volte al "Ceravolo" tra cui una in Serie B già precedentemente citata, 2 nel campionato di Serie C e una in Coppa Italia Serie C. Nei precedenti di Serie C le sfide si conclusero con 2 pareggi: uno nella stagione 20/21 in cui il Palermo con 2 uomini in meno riuscì nell'impresa di portare un punto a casa, e uno nella stagione 21/22 che segnò l'esordio in panchina di Silvio Baldini, la sfida si concluse 0-0. Nella medesima stagione entrambe le compagini si scontrano in Calabria anche negli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria, quel match si concluse 1-0 in favore della formazione giallorossa grazie ad una rete di Davis Curiale.