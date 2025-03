Palermo, rush finale per i play-off: il calendario a confronto con le rivali

Il rush finale è appena iniziato con nove partite per decidere la stagione, ancora apertissima sotto tutti i punti di vista. 27 punti per sognare in grande o rimanere nella mediocrità generale vista per tutto l'anno : è questo il dilemma del Palermo , che ha cominciato positivamente l'ultimo terzo del campionato ( tra le prime tre in classifica nelle ultime 5 partite, dietro solo a Sassuolo e Cesena ). Un peso importante potrebbe averlo il calendario , sia dei rosanero che delle avversarie che aspirano a un posto play-off.

I CALENDARI A CONFRONTO

PALERMO — La squadra di Dionisi non ha sicuramente il calendario più facile possibile avendo ben quattro scontri diretti: Cremonese, Bari, Catanzaro e Cesena. Tre di queste quattro sfide saranno giocate in trasferta, con la sola partita contro i grigiorossi da giocare tra le mura amiche. Attenzione all'ostica gara in casa della Salernitana, che ha conquistato 22 dei 29 punti proprio all'"Arechi". Un match sicuramente intrigante è quello che vedrà i rosanero affrontare i rivali del Frosinone, all'ultimo match della stagione. Il Palermo ospiterà anche la capolista indiscussa Sassuolo, in un match che si prospetta complicatissimo.

CREMONESE — I grigiorossi dovranno fare a meno di Vazquez per tutto il finale di stagione dopo la squalifica rimediata per insulti razziali, ma non è la qualità quella che manca alla squadra di Stroppa. Pochi scontri diretti, solo due contro Palermo e Juve Stabia, ma ben tre le sfide contro il podio della Serie B: Sassuolo, Pisa e Spezia. Gara non facile sulla carta anche quella del "Ferraris" contro la Sampdoria, in netta ripresa dopo un campionato turbolento.

CATANZARO — I calabresi dovranno affrontare tre scontri diretti: Bari, Palermo e Juve Stabia, con la sola sfida contro le vespe da affrontare fuori casa. Imminente il mai scontato derby contro il Cosenza, in cui posizione in classifica e momento di forma si annullano quasi del tutto. Ultima settimana di stagione non facile per la squadra di Caserta che dovrà ospitare la Sampdoria, per poi concludere la regular season con l'arduo match contro il Sassuolo.

CESENAatt — Due scontri diretti in vista per la squadra di Mignani: Juve Stabia e Palermo, entrambi in casa. Occhio alle due complicate sfide con Spezia e Sassuolo, con quest'ultima che potrebbe giocarsi la A proprio nel match contro i bianconeri.

JUVE STABIA — Tre scontri diretti per le vespe che come detto prima dovranno sfidare Cesena, Cremonese e Catanzaro, con solo i calabresi da ospitare. Da non sottovalutare le gare contro Salernitana e Sampdoria, in cerca di punti fondamentali per la salvezza: entrambe le sfide saranno giocate al "Menti".

BARI — I pugliesi hanno davanti a sé due sfide contro dirette concorrenti: Catanzaro e Palermo, con i rosanero che giocheranno al "San Nicola". Occhi puntati sui match contro Pisa, non facile per via della forza dimostrata in tutta la stagione, e Salernitana, in cerca (come detto in maniera antecedente) di vittorie per scalare la classifica.

Ventisette punti per decidere chi giocherà i play-off e con quali prospettive, soli sei punti che distaccano il quarto e l'ottavo posto e tanti scontri diretti da giocare: nulla è scontato, e ogni punto potrebbe cambiare la storia della cadetteria.