Palermo-Reggina, il “Barbera” si inizia a riempire: il dato dei biglietti venduti

I tifosi accompagneranno numerosi il Palermo verso la sfida con la Reggina

Mediagol ⚽️

A partire dalle 11.00 di questo giovedì, sono stati messi in vendita i biglietti per Palermo-Reggina, big match di Serie B valido per la ventitreesima giornata di campionato in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15.

I tifosi palermitani per il momento stanno rispondendo "presente" alla richiesta di staff e giocatori di colorare lo stadio "Renzo Barbera" in vista di questa seconda porzione della stagione che vede il Palermo rinforzato non solo da un punto di vista tecnico. Gli otto risultati utili consecutivi inanellati dalla compagine guidata dal tecnico Eugenio Corini e l'altisonante campagna acquisti della sessione invernale di calciomercato, hanno riportato entusiasmo nel capoluogo siciliano.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione diMediagol.it, nel giro di poche ore sono stati staccati già oltre 4000 tagliandi, con il numero che si va a sommare agli 11.465 abbonati. Si punta a battere il record spettatori stagionale, risalente alla quinta giornata di campionato in un Palermo-Genoa, terminato 1-0 per i rosanero con la firma di Matteo Brunori, in cui sugli spalti erano presenti 23.643 tifosi.