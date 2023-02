Palermo-Reggina, info biglietti: vendita aperta a tutti i tifosi rosanero. I dettagli

Manca sempre meno a Palermo-Reggina, sfida della ventitreesima giornata del campionato di Serie B in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Gli otto risultati utili consecutivi inanellati dalla compagine guidata dal tecnico Eugenio Corini (per ultimo il successo esterno contro l'Ascoli) e l'altisonante campagna acquisti della sessione invernale di calciomercato, hanno riportato entusiasmo nel capoluogo siciliano. Domenica al "Barbera" è dunque previsto il pubblico delle grandi occasioni, per un derby del sud che si presenta come un big match di altra categoria.