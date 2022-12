Palermo, con il Cagliari nove minuti di recupero emozionanti. Pigliacelli si supera

Un recupero extra-large in stile Qatar ha decisamente aumentato le emozioni per entrambe le tifoserie ed è sembrato come se si fosse giocata una nuova partita. Nel quinto dei nove minuti post novantesimo, il Cagliari ha dimezzato lo svantaggio colmatosi con le reti di Matteo Brunori e Jacopo Segre grazie alla zampata sotto misura del solito Leonardo Pavoletti. Tante occasioni per parte nei quattro minuti rimanenti, con Mirko Pigliacelli che si è dimostrato ancora una volta decisivo per la compagine di Eugenio Corini con un intervento provvidenziale sulla conclusione a botta sicura di Carboni, mentre il subentrato Luca Vido non è riuscito a trafiggere Radunovic involatosi in solitaria verso l'area di rigore. Ulteriore merito al portiere rosanero per aver retto alle numerose sportellate ricevute nel finale di gara, specialmente da parte del già citato Pavoletti, con Pigliacelli che ha stretto i denti ed è rimasto in campo.