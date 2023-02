Palermo, non solo Sala: Aurelio e Masciangelo mettono Corini in piacevole difficoltà

Il cambio del modulo della formazione di Eugenio Corini in favore del 3-5-2 o del 3-5-1-1 ha lasciato emergere anche le qualità in fase di spinta del laterale sinistro classe 1999 arrivato dal Sassuolo , abile anche nella fase di ripiegamento, messe specialmente in mostra nella fase finale dello scorso match contro la Reggina . Tuttavia, sfruttando la recente finestra di calciomercato invernale, la società ha deciso di portare in Sicilia altri due calciatori dello stesso ruolo, ovvero Giuseppe Aurelio ed Edoardo Masciangelo , i quali sono andati a sostituire i partenti Mladen Devetak e Roberto Crivello , mandati in prestito rispettivamente alla Viterbese ed al Padova.

Potenzialmente, tutti e tre i laterali mancini a disposizione del mister Eugenio Corini avrebbero tutte le carte in regola per giocare dal primo minuto con la maglia rosanero, con il tecnico di Bagnolo Mella che si trova piacevolmente con l'imbarazzo della scelta. Le caratteristiche dei due nuovi arrivati sarebbero tecnicamente leggermente diverse: Aurelio, come sottolineato dallo stesso nella propria conferenza stampa di presentazione, preferisce agire da quinto di centrocampo sfruttando le sue doti offensive che lo hanno portato a siglare quattro reti in Serie C nella prima porzione di campionato con il Pontedera. Masciangelo, invece, si presenta come una via di mezzo per qualità tecniche tra i già menzionati Sala ed Aurelio, che punta sulla propria fisicità e sul tiro dalla distanza, più che sulle incursioni, per far male agli avversari. L'ex Benevento, presente in tribuna in occasione di Palermo-Reggina, avrà bisogno di un po' più di tempo per tornare in condizione ottimale.