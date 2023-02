Aurelio: “Sensazioni a Palermo ottime. Iachini e De Zerbi importanti, mi ispiro a…”

Parola a Giuseppe Aurelio . Il nuovo acquisto del Palermo FC , prelevato dal Pontedera nell'ultima sessione invernale di calciomercato, in data odierna è intervenuto in sede di conferenza stampa, in quel del Renzo Barbera, affrontando diversi temi interessanti, tra cui le sue caratteristiche tecnico tattiche. Di seguito le parole dell'ex Sassuolo :

"Le prime sensazioni qui al Palermo sono ottime, sono stato accolto benissimo da gruppo, società, sono felice bei essere qui val Palermo. Per quanto riguarda il mio ruolo l'essere diventato terzino è stata un'intuizione del direttore che c'era val Sassuolo e da lì ho proseguito su questo ruolo. Trattativa è stata praticamente lampo. Spero di fare grandi cose con Palermo e per Palermo. Essere qui è una tappa importante per me, spero di fare bene. Iachini e De Zerbi sono state per me figure davvero importanti per me calcisticamente. A 14 anni approdare al Sassuolo è bastata una scelta che mi ha dato tanto, allora una piccola società con la quale sono cresciuto