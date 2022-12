Palermo, non solo Manganiello: tutti i dietrofront con il VAR della 14° giornata di B

Al "Renzo Barbera" di Palermo la tecnologia ha negato due gioie ai tifosi rosanero: prima non segnalando un calcio di rigore per il contrasto del portiere del Venezia Joronen su Matteo Brunori , successivamente annullando nel finale la rete a Davide Bettella per un presunto fuorigioco attivo da parte di Edoardo Soleri .

Il Cagliari stava per compiere un'impresa al "Benito Stirpe", ribaltando il risultato contro il Frosinone negli ultimi minuti di recupero. Dopo il rigore realizzato da Lapadula , lo stesso italo-peruviano aveva servito Pavoletti pochi secondi più tardi, siglando il 2-3 sul "gong". Tuttavia, la gioia del tecnico Fabio Liverani è stata strozzata per un lievissimo fuorigioco dell'ex Milan e Genoa ad inizio azione, segnalato con l'ausilio del VAR. I rossoblù sono comunque riusciti ad interrompere la striscia di sette vittorie consecutive dei ciociari.

Ben tre rigori fischiati in quel di Como nella sfida contro il Bari. Cerri si è fatto prima ipnotizzare da Caprile, con Blanco che aveva ribadito in rete. Tuttavia, il giocatore spagnolo era entrato in area di rigore in contemporanea alla rincorsa sul dischetto dell'ex centravanti del Cagliari, con il gol che è stato dunque annullato. Decisive le riprese televisive anche al "Renato Curi" dove il Genoa, clamorosamente uscito sconfitto contro il Perugia fanalino di coda della cadetteria, si è visto annullare dal VAR un gol che invece l’arbitro La Penna aveva concesso. Anche al "Granillo" la Reggina è passata in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso dal VAR che l’arbitro non aveva inizialmente fischiato.