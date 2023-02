Palermo, il nuovo direttore operativo Francesco Barresi già al lavoro. Il suo ruolo

Già al servizio una delle new entry nell'organigramma del Palermo. Il suo ruolo

Nuova figura nel quadro dirigenziale del Palermo che si amplia con una nuova figura professionale che si occuperà degli aspetti organizzativi del club di viale del Fante. Si tratta di Francesco Barresi, il quale ricoprirà il ruolo di direttore operativo dei rosanero. Sei anni per lui all'Hellas Verona, esperienza culminata nel 2020 che lo ha portato anche alla conoscenza dell'attuale direttore generale ed amministratore delegato del Palermo, ovvero Giovanni Gardini .

Come riporta la Gazzetta dello Sport in apertura, Barresi si è già messo al servizio per il club siciliano, occupandosi della gestione dello stadio, al ticketing, fino al centro sportivo.