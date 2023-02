Palermo, una nuova figura nell’organigramma: Barresi sarà il direttore operativo

Barresi ha lasciato il club gialloblù ad agosto del 2020 dopo sei anni di collaborazione, nel contesto della quale Barresi è stato dapprima assistente alla direzione generale ed in seguito direttore operativo. "Ringrazio Francesco per aver lavorato per l’Hellas Verona con dedizione e professionalità e gli auguro un futuro ricco di soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera dirigenziale", le parole del presidente del Verona, Maurizio Setti, dopo l'addio. "Si conclude per me un’esperienza professionale formativa e gratificante, nel corso della quale – grazie alla fiducia riconosciutami dal Presidente Setti – ho potuto ulteriormente consolidare le mie competenze all’interno di un ambiente di lavoro stimolante e nel contesto di una città che – al pari del Club – porterò sempre nel mio cuore", il saluto dello stesso Barresi.