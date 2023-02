Palermo-Frosinone, sale la febbre per il match del Barbera: boom di biglietti venduti

Non si sono fatti aspettare troppo i tifosi rosanero, pronti per assistere a Palermo-Frosinone, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. La gara è in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00 allo stadio Renzo Barbera. Mentre la formazione di Eugenio Corini dovrà ancora scendere in campo al "Ferraris" per la sfida contro il Genoa che apre il ventiquattresimo turno del campionato cadetto, il Palermo sa già di poter contare sui propri sostenitori anche nella gara successiva.