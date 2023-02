Palermo-Frosinone, il dato dei biglietti venduti: il “Barbera” si riempie sempre più

Boom nelle vendite per assistere dal vivo al match tra Palermo e Frosinone

Sale ad alta quota ogni ora che passa il dato dei biglietti veduti per la sfida tra Palermo e Frosinone, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" sabato 18 febbraio alle ore 14:00, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.