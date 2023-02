Palermo-Frosinone, i precedenti: perla Trajkovski, gol Gilardino e la B dei ciociari

Palermo-Frosinone, i precedenti tra Serie A e Serie B sorridono ai rosanero

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Quando si parla di Palermo-Frosinone, il ricordo viaggia inevitabilmente verso la tanto discussa finale di ritorno dei playoff di Serie B della stagione 2017/2018 che valse la promozione in Serie A della compagine ciociara. Tuttavia, non sono da dimenticare i precedenti in campionato, che comprendono, nella storia recente, risultati prevalentemente favorevoli ai rosanero.

Il primo incontro tra le due squadre risale alla stagione di Serie C1 1988/1989, con i siciliani che arrivarono da neopromossi e che vinsero per 2-0 nello stadio ai tempi denominato "Favorita". Per Palermo e Frosinone obiettivi quasi sempre in comune nelle categorie di riferimento. Tra rosanero e ciociari la posta in palio è stata sempre alta, nel caso di un mantenimento della categoria o di uno step in più verso il ritorno in Serie A. Questi i quattro precedenti della storia recente tra Palermo e Frosinone che si sono ritrovate dopo quasi cinque anni dalla fatidica finale, con i ciociari che si sono imposti di misura per 1-0 nella gara d'andata allo "Stirpe".

PALERMO-FROSINONE 4-1 (SERIE A 2015/2016)

Fu la prima vittoria della gestione targata Davide Ballardini, subentrato al posto di Beppe Iachini, che mise fine ad una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, includendo anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Alessandria. Scontro diretto in chiave salvezza contro la formazione allora allenata da Roberto Stellone che, un paio d'anni dopo, sarebbe diventato lui stesso l'allenatore del Palermo. Dopo cinque minuti, la gara del "Renzo Barbera" si sbloccò con l'inserimento di Goldaniga sul calcio di punizione morbido di Hiljemark: controllo palleggiando con il ginocchio per il difensore oggi al Cagliari e finalizzazione con il destro nell'area piccola. Al 17' raddoppio firmato da Franco Vazquez che, servito perfettamente in area da Chochev, riuscì comodamente a trafiggere Leali. Al 24' cenno di ripresa da parte del Frosinone che con un guizzo di Sammarco dimezzò lo svantaggio. Ripresa a tinte rosanero ed al 60' perla da parte di Trajkovski che da posizione defilata riuscì a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali con un preciso destro a giro, marchio di fabbrica del macedone. Chiuse i conti all'86' Gilardino che si avventò sulla respinta corta da parte di Leali sul colpo di testa di Chochev per fissare il risultato sul 4-1.

FROSINONE-PALERMO 0-2 (SERIE A 2015/2016)

Il peso specifico dei tre punti aumentò a dismisura nella gara di ritorno, con il Palermo che da terzultimo andò a sfidare al "Matusa" il Frosinone penultimo alla trentacinquesima giornata di campionato. Dopo un primo tempo in cui i ciociari assediarono la porta difesa da Sorrentino, il colpo di testa di Gilardino al 56' sul cross morbido dalla destra di Rispoli portò in vantaggio i rosanero. Con i padroni di casa spinti in avanti per cercare disperatamente la rete del pareggio nel finale di gara, bastò un errore della retroguardia per la cavalcata solitaria di Trajkovski verso la porta di Leali per chiudere il match nei minuti di recupero. Anche nella gara di ritorno, Ballardini riuscì a superare Stellone, condannando alla quasi matematica retrocessione il Frosinone.

FROSINONE-PALERMO 0-0 (SERIE B 2017/2018)

Se in massima serie quello tra Frosinone e Palermo rappresentava una sfida salvezza, in cadetteria si trattava di uno scontro ad alta quota tra due corazzate intenzionate a ritornare in Serie A. Alla nona giornata di campionato, i rosanero allenati allora da Bruno Tedino colsero il loro sesto pareggio, con la gara del "Benito Stirpe" che terminò 0-0. Tuttavia, l'incontro fu macchiato da un episodio dubbio a nove minuti dal novantesimo: da un calcio d'angolo di Coronado, al seguito di un'uscita scomposta del portiere gialloblù Bardi, arrivò la zampata vincente di Rispoli col mancino, con la sfera che si insaccò all'angolino più lontano. L'arbitro La Penna, direttore di gara anche della finale di ritorno dei playoff tra le due compagini, annullò la rete del laterale rosanero poiché la traiettoria del cross del brasiliano dalla bandierina avrebbe oltrepassato la linea di fondocampo.

PALERMO-FROSINONE 1-0 (SERIE B 2017/2018)

L'ultimo precedente in campionato tra Palermo e Frosinone per quanto riguarda il campionato, escludendo l'attuale stagione, risale al 10 marzo 2018. I ciociari in quel momento si trovavano al timone della Serie B, con i rosa terzi in classifica ad inseguire. Una vittoria importante per la compagine guidata da Bruno Tedino, targata dal centrocampista francese Gnahoré, oggi in forza all'Ascoli, che al seguito di una triangolazione con Antonino La Gumina riuscì a trovare la rete decisiva per la conquista dei tre punti.