Palermo, “febbraio di fuoco” quasi finito. Col SudTirol termina la strada “in salita”

"La salita è quasi alla fine, ma il Palermo già sogna". L'articolo in apertura del Giornale di Sicilia racconta il mese particolarmente impegnativo che sta vivendo la formazione allenata da Eugenio Corini che, per coincidenza del calendario di Serie B , sta affrontando una dopo l'altra tutte le squadre attualmente meglio classificate in cadetteria.

Quello che è stato ribattezzato da stampa e tifosi come "febbraio di fuoco" si era aperto nel migliore dei modi con la vittoria dei rosanero contro la Reggina grazie alla rete decisiva di Edoardo Soleri. Il Palermo, in realtà dall'inizio della stagione, ha abituato i tifosi presenti al "Renzo Barbera" a grandi prestazioni contro le "big" di questo campionato, riuscendo vincere tra le mura amiche contro squadre del calibro di Genoa, Parma, Cagliari e Bari. Al "Ferraris" di Genova, invece, si è interrotta la striscia positiva del Palermo reduce da nove risultati utili consecutivi, oltre che da tre successi di fila. Il tecnico Alberto Gilardino ha "punito" la sua ex squadra da calciatore rialzandosi dopo una sconfitta ed approfittando dei continui passi falsi della già citata competitor, la Reggina. Nonostante la sconfitta contro il Genoa per 2-0, i rosanero hanno dimostrato di saper tenere il passo contro una "corazzata" della categoria. Contro l'inamovibile capolista Frosinone, il Palermo ha addirittura sfiorato l'impresa targata Valerio Verre, autore di una prodezza da centrocampo che ha fatto impazzire di gioia il "Barbera". Tuttavia, nella ripresa, la formazione allenata da Fabio Grosso è riuscita a riagguantare il pari grazie alla firma di Daniel Boloca.