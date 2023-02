SudTirol-Palermo, tutte le info sul settore ospiti e come raggiungere lo stadio Druso

Sarà in assoluto la trasferta più impegnativa del campionato, specialmente per i palermitani in partenza dalla Sicilia. Il Palermo F.C. va incontro ai supporters rosanero che vorranno assistere dal vivo al match tra la compagine allenata da Eugenio Corini ed il SudTirol di Pierpaolo Bisoli. Questo il comunicato con le indicazioni più utili per il raggiungimento dell'impianto altoatesino pubblicate dal club di Viale del Fante: