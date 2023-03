Palermo, esordio convincente di Aurelio. Ballottaggio con Masciangelo verso il Pisa

“Palermo, Aurelio arma in più sulla fascia sinistra. A Pisa dall’inizio?”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sulla prestazione del numero 31 rosanero offerta nel corso del recente match del "Renzo Barbera" contro la Ternana conclusosi con il risultato di 0-0.

Visto l'infortunio di Marco Sala rimediato nel match del "Druso" contro il SudTirol , che ha costretto ad uno stop l'ex Sassuolo nelle successive gare, il tecnico Eugenio Corini dovrà affidarsi ai due laterali mancini approdati in Sicilia tramite la scorsa finestra di calciomercato invernale per rimpiazzare al meglio il classe 1999.

Contro gli altoatesini, è subentrato Edoardo Masciangelo , il quale ha disputato buona parte della gara mettendosi in mostra ma venendo limitato da un cartellino giallo sin dal primo tempo, ricevuto per aver simulato in area di rigore. L'ex Benevento è riuscito a figurare anche nel match successivo contro i rossoverdi, esordendo al "Barbera" e giocando la prima gara da titolare con la nuova maglia. Tuttavia, complice il turno infrasettimanale ed il fatto che Masciangelo non giocasse dallo scorso dicembre un'intera partita, è stata fisiologica la scelta del tecnico Eugenio Corini di farlo rifiatare favorendo l'ingresso di Giuseppe Aurelio , il quale ha concluso il match contro la formazione di Cristiano Lucarelli.

L'ex Pontedera ha padroneggiato con discreta sicurezza la fascia sinistra, non disdegnando alcune incursioni ed azioni in solitaria puntando l'avversario. Tuttavia, la fotografia del match, oltre ad uno strepitoso Mirko Pigliacelli, resta l'occasione sprecata all'ultima occasione della partita, quando una respinta corta di Iannarilli sul mancino a giro di Vido è capitata sui piedi di Aurelio che con il portiere avversario fuori causa non è riuscito ad insaccare da pochi passi con una conclusione strozzata che avrebbe fatto impazzire il "Barbera". Partita propositiva da parte del numero 31 rosanero, con il tecnico Eugenio Corini che dunque si ritrova davanti un piacevole dubbio di formazione in vista del match contro il Pisa in programma sabato alle 14.00 all'Arena Garibaldi.