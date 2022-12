Palermo, ecco il Como: la squadra di Longo in trasferta è… horror

Il Como non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione agonistica

Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Como di Moreno Longo nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si è soffermata sul rendimento esterno di Cutrone e compagni che non hanno ancora ottenuto un successo esterno nel corrente torneo cadetto. Come il Como, anche la Spal di De Rossi - prossimo avversario del Palermo - non ha, fin qui, vinto una partita in trasferta. "L’ultimo successo del Como in campo esterno risale allo scorso 30 aprile contro una Reggina in disarmo", si legge sul Gds. In questo campionato quattro sconfitte e tre pareggi contro Pisa, Genoa ed Ascoli.