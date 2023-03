Palermo, è l’occasione di Tutino. Il Palermo senza Brunori si affiderà all’ex Napoli

La formazione di Eugenio Corini, almeno contro i "canarini" dovrà fare a meno di Matteo Brunori, capitano, bomber e leader della squadra, fermatosi poco dopo la perla balistica siglata in quel di Cittadella che ha concesso di recuperare il doppio vantaggio dei veneti. Le scelte per il reparto più avanzato ricadranno con ogni probabilità su Edoardo Soleri e Gennaro Tutino. Proprio sull'ex fantasista del Cosenza si concentra l'articolo del quotidiano, con il ruolo di vice Brunori assegnatogli per il prossimo match ma con la rete del nuovo arrivato dalla scorsa finestra di calciomercato invernale che tarda ancora ad arrivare. L'occasione più lampante, sprecata dall'attaccante napoletano, gli è capitata in Palermo-Reggina, con un calcio di rigore fallito contro i granata nei minuti finali. Più vicino alla rete contro la Ternana, in cui l'ex Parma è riuscito a colpire la traversa. "Tutino non ha ancora trovato il codice di sblocco. Inizialmente poteva anche essere normale che scontasse un breve periodo di ambientamento con la nuova squadra, ma quando sembrava che fosse il compagno designato a fare coppia con Brunori qualcosa non ha funzionato a dovere. Soleri, nel frattempo, lo ha scavalcato nelle gerarchie", evidenzia l'articolo della Gazzetta.