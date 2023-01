Palermo, dopo Verre c’è l’affondo per Martella. I numeri tra A e B dell’ex Brescia

Con Valerio Verre che si può considerare virtualmente un calciatore della formazione siciliana (queste le recenti statistiche dell'ex Verona) , il Palermo si appresta a concludere anche l'affare Bruno Martella . Profilo di valore che andrebbe a completare il pacchetto di quarti bassi di sinistra, o laterali considerando il recente cambio modulo da parte di Eugenio Corini in favore del 3-5-2, insidiando anche la posizione di Marco Sala . "La formula studiata anche in questo caso è il prestito sino alla fine della stagione con il diritto di riscatto", sottolinea il quotidiano.

Tramontata ormai da tempo la trattativa che avrebbe potuto portare in Sicilia Paulo Azzi, approdato invece in Sardegna con il Cagliari, la dirigenza rosanero non si è fatta trovare impreparata cogliendo l'opportunità Martella, identikit particolarmente apprezzato anche dallo stesso tecnico di Bagnolo Mella che lo ha già avuto a disposizione ai tempi del Brescia nella stagione 2020/2021. Il classe 1992 conta 160 presenze in Serie B con le maglie di Crotone, Brescia e Ternana, sette gol realizzati e varie partecipazioni ai playoff. In Serie A, totale di 83 presenze condite da una rete.