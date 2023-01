Palermo, Verre è un colpo da Serie A. Le statistiche recenti dell’ex Perugia e Verona

Il centrocampista romano trascinatore col Perugia nella sua ultima stagione in B

Il Palermo si prepara a riabbracciare Valerio Verre dopo quasi dieci anni dalla sua prima esperienza in maglia rosanero culminata con la promozione in massima serie della formazione allora allenata da Beppe Iachini. L'articolo in apertura odierna de La Repubblica mette alla luce le recenti statistiche del centrocampista romano classe 1994, evidenziando come quello messo a segno dai rosa sia a tutti gli effetti un colpo da Serie A.

Con la Sampdoria, Verre ha raccolto circa settanta presenze in massima serie, facendosi trovare pronto da mister Dejan Stankovic specialmente nelle recenti uscite in cui i blucerchiati erano in difficoltà numerica in zona nevralgica. L'ex Pescara non si muove dalla Serie A dalla stagione 2019/2020, quando ha disputato un campionato da protagonista con l'Hellas Verona, ricordando che con gli scaligeri segnò tre gol in 32 presenze. Il totale delle presenze in Serie A di Verre è di 150, condite con sei reti e sette assist.

Per quanto riguarda la Serie B, invece, i numeri del classe '94 sono davvero formidabili. 123 presenze con 18 gol e 19 assist in cadetteria ma è da incorniciare l'ultima annata con il Perugia, in prestito dalla Sampdoria. Con il "Grifone", Verre ha siglato 12 reti in 36 presenze, alzando il proprio baricentro e mettendo in mostra le proprie doti tecniche e diventando il capocannoniere della compagine umbra insieme a Luca Vido, calciatore che ritroverà come compagno di squadra a Palermo.

Se dieci anni fa Verre era approdato in Sicilia come un centrocampista ancora da formare e con tanta voglia di crescere, pronto a fare da rincalzo a compagni più esperti, oggi ritorna in maglia rosanero come un calciatore nel pieno della propria maturità calcistica e che può essere uno dei protagonisti nello scacchiere tattico del mister Eugenio Corini. Sarà suo il compito di prendere le redini della zona nevralgica, sostituendo un Leo Stulac che vede il proprio rientro in campo sempre più lontano.