Palermo, corsa e assist per Corini: Sala sgasa a sinistra e cerca continuità

Arrivato in Sicilia la scorsa estate a titolo temporaneo con opzione di riscatto a favore dei rosanero e contro-opzione a favore del Sassuolo , il calciatore originario di Rho - dopo un inizio travagliato - sta crescendo visibilmente in termini di condizione fisica. Emblematica la partita disputata dal Palermo contro il Como in cui Sala ha agito da esterno sinistro in una sorta di 4-4-2 che gli ha permesso di dare sfogo a tutto il proprio potenziale offensivo.

Avere in rosa un elemento che possa garantire un certo tipo di standard in termini di prestazione può costituire un plus per Eugenio Corini. Sala è apparso decisamente in giornata contro il Como, contro cui ha sfoderato le migliori armi a propria disposizione. A Ferrara un semi passo indietro per quel che concerne la spigliatezza con cui il classe '99 ha approcciato mentalmente alla partita, complice un Palermo che non è riuscito ad arginare la Spal nella prima mezz’ora del match.