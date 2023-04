Palermo, contro il Cosenza serve una scossa. Corini vuole completare il primo step

Sette gare rimanenti per il Palermo che in primis vuole la matematica salvezza

"Palermo, serve subito una scossa". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla sconfitta esterna del Palermo al "Tardini" contro il Parma, valida per la trentunesima giornata di Serie B.

Il risultato del match contro i ducali si può considerare un po' bugiardo, con i rosa che hanno tenuto testa alla compagine allenata da Fabio Pecchia nonostante le numerose indisponibilità (questa la situazione degli infortunati in vista del Cosenza). Dopo il match in Emilia, rimangono "solamente" sette gare da disputare nella regular season, con l'obiettivo playoff alla portata per la formazione di Eugenio Corini. Tuttavia, il bottino delle ultime otto gare è di otto punti: una media che difficilmente potrà portare lontani i rosanero.

Ad eccezione del Cagliari, tutte le prossime avversarie del Palermo si giocheranno fino all'ultimo un posto per il mantenimento della categoria. All'apparenza si potrebbe illudere che si tratti di partite più in discesa rispetto alle precedenti, in realtà la compagine siciliana si ritroverà ad affrontare squadre con il "coltello tra i denti", pronte a battagliare. Iniziando proprio dal Cosenza, valido per la trentaduesima giornata ed in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera", con i rossoblù reduci da ben tre vittorie consecutive che hanno completamente aperto il discorso salvezza che fino a pochi mesi prima sembrava complicato.

Intanto, anche lo stesso Palermo non ha ancora di fatto archiviato matematicamente l'obiettivo del consolidamento della categoria prefissato ad inizio stagione dalla società e dal City Football Group. Con i tre punti potenziali contro i "lupi", i siciliani potranno ufficialmente completare il primo step stagionale per poi concentrarsi esclusivamente alla corsa verso la zona playoff, attualmente distante una sola lunghezza. Corini non può più sbagliare ed è chiamato a raccogliere quanti più punti possibili per poter dare la possibilità alla città di rivivere le emozioni della scorsa gloriosa estate.