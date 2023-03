Palermo, con il Cittadella la difesa scricchiola ma i playoff distano solo due punti

Terzo 3-3 per il Palermo che dimostra segnali positivi in attacco, meno in difesa

Mediagol ⚽️

"Ripartenza Palermo".Questo è il titolo in apertura della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Cittadella andata in scena lo scorso sabato allo stadio "Tombolato" e valida per il ventisettesimo turno di Serie B, terminata con il pirotecnico risultato di 3-3.

La formazione di Eugenio Corini, secondo il quotidiano, ha offerto una prestazione similare a quella del "Curi" contro il Perugia, in cui gli umbri avevano siglato il doppio vantaggio nei primi minuti di gara, lasciando fievoli speranze di rimonta per i rosa. Invece, grazie alla prova di forza di Matteo Brunori e compagni, è stato fissato il risultato sul 3-3 finale, proprio con una rete dell'italo-brasiliano nei minuti finali. Fa certamente meno piacere il modo in cui è arrivati il medesimo esito al "Tombolato" contro il Cittadella, con il Palermo che, dopo aver ribaltato il 2-0 dei veneti, si è fatto raggiungere nella ripresa dal colpo di testa di un implacabile Maistrello. "Tra Perugia e Cittadella c’è un intervallo di otto giornate, ma il tipo di prestazione è stato lo stesso. Nel mezzo il Palermo aveva dato dimostrazione di solidità e di tenuta, perdendo qualcosa sul piano della quantità delle occasioni sotto porta", sottolinea la Gazzetta.

La statistica curiosa, evidenziata dal quotidiano, è che si tratta del terzo pareggio per 3-3 in stagione, con il primo ottenuto nel girone d'andata contro il Pisa. Contro i nerazzurri al "Barbera", aveva aperto le marcature Francesco Di Mariano, seguito dalla doppietta di Salvatore Elia, oggi fermo ai box, prima della rimonta della formazione toscana. Preoccupa, invece, la tenuta difensiva della retroguardia rosanero, poco lucida in più di un'occasione, ricordando anche l'infortunio di Ivan Marconi.

Il prossimo impegno del Palermo andrà in scena al "Barbera" il prossimo venerdì 17 marzo alle 20.30 contro il Modena allenato da Attilio Tesser, appena dietro i rosa in classifica.